“Ave Maria prega per noi UOMINI assassini”. Anche Adriano Celentano dal suo profilo Instagram interviene sul femminicidio di Giulia Cecchettin. La preghiera cattolica rivolta alla madre di Gesù viene quindi modificata dall’autore di 24mila baci così: “Piena di grazia, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio prega per noi UOMINI assassini, adesso e nell’ora della nostra morte”.

Celentano ha modificato la parola “peccatori” con “uomini assassini”, riferendosi in modo diretto a tutti quegli uomini che hanno intenzionalmente tolto la vita alle donne che li hanno rifiutati. Neanche a dirlo, il suo post ha subito scatenato un acceso dibattito, con molti che nei commenti hanno criticato il suo intervento: “Siamo tutti peccatori, ma non tutti gli uomini sono assassini”, chiosa un utente. E ancora: “Non credo serva la religione per creare polemica”, “Mi deludi Celentano! Stai generalizzando!”, “Non abbiamo bisogno di preghiere ma di Leggi più severe”.