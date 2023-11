La conclusione del primo dei due processi – sostenuto nella giornata di ieri, 20 novembre – che Shakira ha a carico, ha dato come esito finale una maxi-multa che la popstar dovrà pagare a seguito di un lungo e complicato patteggiamento. La cantante colombiana, che ha sempre sostenuto la sua completa innocenza respingendo le accuse di frode ai danni del fisco spagnolo, si è vista abbassare la pena pecuniaria da scontare, che ora ammonta a più di 7 milioni di euro. Dopo anni di tira e molla, la showgirl ha deciso di chiudere la questione patteggiando per l’accusa di aver raggirato il governo del Paese per 14,5 milioni di euro tra il 2012 e il 2014 ed evitando così il carcere.

In una dichiarazione condivisa con Vanity Fair, Shakira ha detto di aver accettato un accordo per il bene dei suoi figli: “Mentre ero determinata a difendere la mia innocenza in un processo che i miei avvocati erano sicuri si sarebbe concluso a mio favore, ho preso la decisione di risolvere finalmente questa questione nell’interesse dei miei figli, che non vogliono vedere la loro mamma sacrificare il suo benessere personale in questa battaglia”, ha spiegato.

Dopo il periodo mediaticamente complicato che la 46enne colombiana sta attraversando anche – e soprattutto – per la brusca separazione con Piqué, la latinoamericana ha quindi preferito offuscare i tanti riflettori che le sono puntati addosso. […] “Purtroppo, nonostante questi sforzi, le autorità fiscali spagnole hanno intentato una causa contro di me, come hanno fatto con molti atleti professionisti e altri individui di alto profilo, prosciugando l’energia, il tempo e la tranquillità di queste persone per anni. Sebbene fossi determinata a difendere la mia innocenza in un processo che, secondo i miei avvocati, si sarebbe concluso a mio favore, ho deciso di risolvere finalmente la questione nell’interesse dei miei figli, che non vogliono vedere la loro mamma sacrificare il suo benessere personale in questa battaglia. Ho bisogno di superare lo stress e il peso emotivo degli ultimi anni e di concentrarmi sulle cose che amo: i miei figli e tutte le opportunità che mi si presenteranno nella mia carriera, tra cui l’imminente tour mondiale e il mio nuovo album, di cui sono estremamente entusiasta. Ammiro enormemente coloro che hanno lottato contro queste ingiustizie fino alla fine, ma per me, oggi, vincere significa riavere il mio tempo per i miei figli e la mia carriera”, ha concluso.