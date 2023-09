La pop star colombiana Shakira è stata accusata per la seconda volta di evasione fiscale dal governo spagnolo. La procura spagnola sostiene che la cantante abbia frodato lo Stato per 6,7 milioni di euro (7,1 milioni di dollari) nel 2018, affermando che ciò sia accaduto quando non ha dichiarato milioni di pagamenti anticipati per il suo El Dorado World Tour, tra gli altri pagamenti. La notizia è arrivata proprio pochi giorni dopo il lancio della nuova canzone dell’artista, in cui si scaglia contro il padre del suo ex compagno Gerard Piqué.

La prima accusa per una presunta evasione da 14,5 milioni di euro tra il 2012 e il 2014 sarà discussa in un’udienza preliminare già fissata per il 20 novembre presso il Tribunale di Barcellona. Adesso, invece, la nuova denuncia verte sul fatto che nel 2018 Shakira viveva a Barcellona con la stella del calcio Piqué ed era quindi tenuta a tassare lì tutte le sue entrate internazionali. La procura sottolinea che lei abbia invece dirottato i suoi soldi verso “aziende con sede in Paesi con bassa tassazione e alta opacità”. Finora la popstar ha ripetutamente negato qualsiasi illecito: “Sono fiduciosa di avere prove sufficienti per sostenere la mia causa e che la giustizia prevarrà a mio favore”, aveva detto a settembre in un’intervista.