Nonostante la burrascosa rottura tra Piqué e Shakira, c’è un sottilissimo filo conduttore che tiene ancora uniti la cantante colombiana e il difensore. Niente a livello sentimentale, sia chiaro, ma dalla separazione l’ex coppia non si è mai risparmiata attacchi e ripicche reciproche. Se dal lato di Shakira arrivano fracciatine a livello musicale, Piqué non si è tirato indietro nel rispondere alle provocazioni. Un tira e molla che – come raccontato in Spagna dal giornalista Roberto Antolín – avrebbe recentemente incluso anche la giovane Clara Chia, la ragazza per cui lui ha lasciato Shakira. Indiscrezioni rivelano infatti che la 24enne catalana avrebbe rivolto alla popstar alcuni soprannomi non propriamente ‘amichevoli’: “Vecchia strega in menopausa“, avrebbe detto.

I discorsi su Shakira, con il compagno e le amiche strette, difficilmente non emergono e sarebbe proprio in queste circostanze che Chia l’avrebbe etichettata con l’epiteto poco affettuoso. Dopo il primo vortice mediatico subito dalla nuova fiamma di Piqué, la ragazza sembra si sia abituata all’incandescente situazione, non tirandosi indietro nei momenti di difesa dell’innamorato. Recentemente la 46enne ha pubblicamente ringraziato un collega per esserle stato vicino durante i complicati mesi della separazione e, chissà, non dobbiamo aspettarci una replica da parte di Shakira.