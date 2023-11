Una proposta di matrimonio alquanto singolare in un liceo di Peschici, nel Foggiano. Un docente ha chiesto ad una collega di sposarlo e lo ha fatto con l’aiuto degli alunni. Il tutto è stato immortalato in un video che sta facendo il giro del web dopo essere stato postato su Tik Tok. Con l’aiuto dei ragazzi, si evince dal video, il professore ha fatto partire una musica romantica e ha lasciato che fossero proprio loro, gli alunni, a portare i fiori alla loro docente. Dopo qualche istante di imbarazzo, il prof è entrato in aula con un mazzo di rose rosse e bianche, ha abbracciato la compagna, si è inginocchiato e, porgendole un anello, le ha chiesto di sposarlo tra gli applausi degli studenti. Lei ha detto subito sì, visibilmente emozionata. È quindi partito un lungo abbraccio tra i due.