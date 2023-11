Fedez è tornato a rivolgersi al ministro della Salute Orazio Schillaci. Lo ha fatto attraverso le sue storie di Instagram, rinnovando l’appello allo sblocco dei fondi per il bonus psicologo promesso nei giorni precedenti. “Caro ministro, io le starò col fiato sul collo e la informo che sono le 13.56, non mi sono ancora lavato i denti, quindi non è carino che io li stia sul fiato sul collo, cioè non è una cosa piacevole. E non li ho lavati apposta per starle col fiato sul collo, capito?”, esordisce Fedez con la consueta schiettezza.

Il rapper ha poi brevemente ricostruito la vicenda del bonus psicologo, sottolineando l’impegno della sua community nel raccogliere 350.000 firme in soli quattro giorni per sostenere la causa: “Il ministro ci risponde dopo un giorno, quindi serve“, ha affermato, invitando i suoi quasi 15 milioni di follower a continuare a firmare la petizione per aumentare la pressione per ottenere risultati. Quindi ha evidenziato che non è ancora stato sbloccato il decreto attuativo per il bonus psicologo, nonostante le promesse del ministro Schillaci: “Vabbè, aspettiamo ancora un pochino”, il suo commento sarcastico.

Il rapper ha quindi riportato la risposta del ministro, in cui si dichiara l’impegno sul tema della salute mentale, annunciando di avergli già inviato una lettera in cui specifica due richieste precise: uno psicologo di base ogni cinque medici di base e l’istituzione ufficiale dello psicologo nelle scuole. Fedez ha concluso l’appello rivolgendosi direttamente al ministro Schillaci, annunciando incontri futuri con l’Ordine degli psicologi e altre realtà del settore: “Siamo qua, pacifici, vogliamo fare cose belle, portare a casa dei risultati importanti per tutti. Ci faccia sapere, grazie“.