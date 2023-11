‘Tra rose e fior, nasce l’amor‘. Anche se non sappiamo ancora se Brad Pitt e la nuova fidanzata vorranno sposarsi, una cosa è certa: i due sono più innamorati che mai. Un passo alla volta, certo, ma intanto l’attore statunitense sembra entusiasta di come si sta evolvendo la relazione con la bellissima Ines de Ramon. Dalle semplici supposizioni di un anno fa su una loro frequentazione, siamo arrivati ora all’ufficiosità: come riportato da un insider a People, “la star hollywoodiana presenta la de Ramon come la sua nuova fidanzata”. A 20 anni dal divorzio con l’attrice di “Friends” Jennifer Aniston e dopo la turbolenta rottura con Angelina Jolie, sembrerebbe quindi esser tornato l’amore nella vita del protagonista di “Fight Club”.

Lo scoop è esploso dopo che la neo-coppia ha fatto la prima apparizione pubblica insieme al 12esimo LACMA Art+Film Gala, pochi giorni fa. Nonostante hanno deciso di non farsi ancora fotografare insieme, dietro le quinte “ridevano e scherzavano con tutti quelli intorno a loro. Sembrava che si stessero proprio divertendo”, continua la fonte. La ragazza, 32 anni, è la vice-presidente del marchio di alta gioielleria Anita KoInes ed è stata sposata con Paul Wesley, dal febbraio 2019 a settembre 2022, anche se i due erano già fidanzati dal novembre 2017.