Paura per Carlo Verdone a Milano. L’attore e regista, ospite del dinner talk di Sky Tg24 A cena da Maria Latella, ha raccontato la disavventura vissuta in stazione Centrale, dove ha assistito a scene di disagio sociale che lo hanno intimorito non poco e che gli hanno fatto temere per la propria incolumità.

“Alla stazione di Milano ho preso l’ultimo treno per Roma ed effettivamente io mi sono messo un attimo paura, più paura che a quella di Roma, che è tutto dire”. Ha raccontato Verdone, prima di scendere nei dettagli di quanto accaduto: “C’erano due che si stavano massacrando a bottigliate con le ferite addosso intorno alle 8 di sera, ma poi c’era uno che improvvisamente, biascicando delle parole che non so nemmeno io, si è presentato con il collo di una bottiglia e mi urlava cose in una lingua che non capivo. Ho dovuto correre per le scale e andare velocemente al treno perché questo era mezzo ubriaco e mi correva dietro”. Interrogato sui problemi delle città italiane il regista ha concluso: “Non lo so che sta succedendo, è molto difficile, ogni città ha i problemi suoi”.

LE DENUNCE DEI VIP – Carlo Verdone è solo l’ultimo vip in ordine di tempo a denunciare il clima sempre meno rassicurante che si respira nel capoluogo lombardo. Solo pochi giorni fa Elenoire Casalegno si è sfogata sui social raccontando di aver subìto un’aggressione e rivolgendo un appello al sindaco di Milano: “Questa mattina alle 11, in corso di Porta Nuova, nel cuore di Milano, sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato. Per fortuna è intervenuto un uomo che ha iniziato ad urlargli contro. Io mi sono infilata in un negozio e poi mi sono fatta venire a prendere” ha spiegato la showgirl. Per poi continuare: “La priorità è la sicurezza dei cittadini e questa città è diventata invivibile, c’è da aver paura. Si parla di periferie. Ma quali periferie? A Milano c’è paura ad andare in centro […]”.

Anche Flavio Briatore è intervenuto sul “problema sicurezza”, raccontando di essere stato vittima di un furto, anche lui in pieno centro. L’imprenditore, rivolgendosi al primo cittadino, era andato dritto al punto: “È una città pericolosa, sono giuste le statistiche che vedo. Milano è una città pericolosa per cui datevi una mossa, cercate di sistemarla perché così la gente ha paura”.

IL CONFRONTO TRA FERRAGNI E IL SALA – Nell’estate 2022, infine, persino Chiara Ferragni si era esposta sul tema dicendosi “angosciata e amareggiata” per la“situazione fuori controllo” legata all’escalation di violenza in città. In quell’occasione il sindaco aveva replicato: “Non condivido quello che lei dice ma capisco che sia un tema delicato […] Cercheremo di fare ancora di più”. Un anno dopo la situazione, almeno a detta dei vip che sono intervenuti, non sembra cambiata.