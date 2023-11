Amadeus ha ufficializzato i risultati delle audizioni dal vivo che si sono tenute in Via Asiago a Roma con i 49 artisti selezionati per la finale di Sanremo Giovani 2023. Gli otto prescelti sono: il collettivo pop indie bnkr44 (“Effetti speciali”), l’attrice e cantante Clara (“Boulevard”) balzata da “Mare Fuori”, il fenomeno di Twitch GrenBaud (“Mama”), il cantautore rock-pop Jacopo Sol (“Cose che non sai”), il cantante molisano Lor3n (“Fiore d’inverno”), i vincitori della scorsa edizione di “X Factor” Santi Francesi (“Occhi tristi”), Tancredi (“Perle”) da “Amici 2021”, e Vale LP (“Stronza”) da “X Factor 2021”.

Tutti loro prenderanno parte alla serata che andrà in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo il 19 dicembre in prima serata su Rai 1 e su Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play. A questi nomi se ne aggiungono quattro provenienti dal concorso Area Sanremo. Come da regolamento, i primi tre classificati entreranno di diritto tra i Big con un brano inedito alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024.