L’ex calciatore in forza al Real Betis, Joaquín, dopo la longeva carriera ha deciso di dedicarsi appieno ad un suo programma televisivo (‘Joaquín, el novato‘, in onda sull’emittente tv Antena 3). L’attesa per la prossima puntata è moltissima, anche – e soprattutto – per la presenza di un ospite illustre. Verranno intervistati lo streamer Ibai Llanos e, udite, udite, Gerard Piqué. L’intervista sarà trasmessa nella giornata di oggi, giovedì 9 novembre, e ci sono state delle anticipazioni che hanno già fatto discutere.

L’amico Joaquín Sánchez non si è risparmiato nella domande, anche sulla vita intima degli ospiti: “Quante volte fate sesso alla settimana?“. Ibai accenna un timido sorriso, emulato poco dopo dall’ex Barcellona che sorprende tutti così: “Adesso sto meglio“. E la risposta difficilmente passerà in sordina perché pare proprio una frecciatina per la ex Shakira. L’attaccante-conduttore rincara poi la dose con un eloquente: “Sei ringiovanito“.

Sulla fine della relazione con la cantante colombiana, Piqué non ha mai fornito un suo ufficiale parere, nonostante le frecciatine lanciate a più riprese da Shakira quindi, Sánchez, ne ha approfittato provando a chiedergli se potesse raccontare la propria versione: “Tutte le storie hanno due versioni”, la sottolineatura dell’ex Betis. Piqué ha preferito sorvolare.