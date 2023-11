In Italia è arrivato Meta Verified: l’abbonamento su Instagram e Facebook che offre la verifica dell’account, ovvero la sottoscrizione per ottenere la spunta blu. La funzione è stata lanciata a livello mondiale a febbraio scorso e l’annuncio che sarebbe arrivato anche nel nostro Paese è stato dato lo scorso luglio. Ma solo negli ultimi giorni stanno comparendo i banner che invitano ad effettuare l’abbonamento. Il prezzo è alto – 16,99 euro al mese – e l’iscrizione a questo servizio include anche altro oltre alla spunta blu. Con Meta Verified sono incluse funzionalità specificamente pensate per personaggi celebri e influencer: ad esempio il monitoraggio degli account fake che provano a rubare l’identità. I profili avranno diritto a una linea prioritaria nei commenti e a sticker esclusivi nelle storie di Instagram. Per attivare l’abbonamento a Meta Verified sarà necessario presentare un documento per confermare la propria identità. Al momento, in Italia non è incluso il servizio di poter fruire di Instagram e Facebook senza pubblicità. Questa opzione arriverà probabilmente entro il mese di novembre solo per i cittadini europei. L’Unione ha già imposto a Meta di non utilizzare più i dati personali per creare pubblicità mirata per tutti gli account: paganti e non.