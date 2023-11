Adele ha regalato un momento commovente e indimenticabile ai suoi fan durante un concerto a Las Vegas. Mentre si esibiva nella sua residency, la cantante ha improvvisamente interrotto la sua performance per salutare un ospite d’eccezione: il medico che aveva fatto nascere suo figlio Angelo. Adele è conosciuta per la sua voce straordinaria e la sua capacità di connettersi emotivamente con il pubblico, ma questa volta ha dimostrato anche il suo cuore generoso e grato. La cantante stava eseguendo il suo grande successo del 2015, “When We Were Young“, indossando un costume da Halloween di Morticia Addams, quando ha notato il ginecologo tra il pubblico.

La sua reazione è stata spontanea e sincera: la popstar britannica ha interrotto la canzone, lasciando la band continuare a suonare, e si è precipitata tra il pubblico. Nei video che circolano in rete, si può vedere Adele cantare la canzone e rispondere ai saluti del pubblico, fino a quando ha riconosciuto il dottore. Con voce emozionata, ha esclamato: “Dio mio! Colin!” Adele si è fermata di fronte al medico, ha condiviso un abbraccio affettuoso e ha spiegato al pubblico la sua importanza: “Questo è il dottore che ha dato alla luce il mio bambino. Non ti vedo da anni”. I due hanno quindi scambiato alcune parole, quasi come se fossero soli in quel momento speciale, dimenticando per un attimo la folla entusiasta intorno a loro.

Dopo il toccante incontro, Adele è tornata sul palco e, con la voce ancora emozionata, ha chiesto al pubblico di esaudire un desiderio: “La canterete per me? Quell’uomo ha fatto nascere il mio bambino!” Il pubblico ha risposto con un fragoroso applauso e un coro di voci che ha riempito la sala.