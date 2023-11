Ho intervistato Jimi Hendrix nell’aldilà. La nuova grande avventura extraterrestre di Red Ronnie si colora di un nuovo scoop: l’intervista tramite una medium dell’icona del rock scomparsa nel 1970 a soli 27 anni. La medium si chiama Sonia Benassi e avrebbe messo in contatto Gabriele Ansaloni con Hendrix. “Ha coronato un mio sogno perchè abbiamo intervistato Jimi Hendrix! Lei non sapeva nulla di lui e invece mi diceva robe che lo riguardavano. L’altra dimensione è in contatto con noi. Eccome”, ha spiegato Red in un video dove ha anche mostrato i fogli scritti dalla sensitiva sotto dettatura della rockstar defunta.

Nella chiacchierata, del resto, secondo quanto sostiene l’esperto musicale bolognese, Jimi Hendrix gli avrebbe di essere un alieno. Red è felicissimo di tutto quello che è accaduto e ha ricordato di aver avuto contatti con Hendrix già nel passato: “Altrimenti come avrei potuto entrare in possesso della chitarra che aveva suonato a Woodstock o di altri suoi scritti autografi? Ma soprattutto delle polaroid pornografiche che mi sono arrivate perché lui in sogno è apparso ad un suo amico imponendogli di venderle a me?”.

L’incontro attraverso la medium sarebbe avvenuto il 2 novembre scorso. Infine, a fare dal fil rouge della chiacchiera con l’aldilà ci sarebbe il numero 27: “A un certo punto ha detto che c’era un numero, il 27, che premeva per comunicare con me. Jimi Hendrix è nato il 27 novembre 1942 e se n’è andato a 27 anni, entrando nel Club dei 27, artisti che hanno terminato la vita a 27 anni: Robert Johnson, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, Amy Winehouse, Alan Wilson e tanti altri”. Ronnie chiosa: “Jimi, peraltro, tornerà a farmi visita il 27 novembre prossimo, giorno del suo compleanno. Chissà se manterrà la promessa”.