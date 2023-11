Vincenzo Mollica, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa (Nove), è stato celebrato da Fiorello e Roberto Benigni, quest’ultimo gli ha riservato un intervento ricco di aneddoti e ricordi legati alla carriera giornalistica e ai loro incontri: “Ciao Vincenzo, sono Robertino. Ma lo sapete chi è Vincenzo Mollica? È una delle persone più divertenti e sensibili… quante volte l’ho strapazzato facendo le interviste! Perché non si può resistere”. Così l’attore e regista, che ha continuato: “È stato il giornalista più intelligente e affettuoso che ho conosciuto nella mia vita. Agli Oscar ci portarono in un luogo in cui sembrava non potesse entrare nessuno. In mezzo a quel clamore e connubio di persone, cose ed emozioni arriva un afroamericano che aveva scritto una cosa sulla mano. Mi ha detto Somebody want to talk to you e mi fece vedere la scritta Mollica. Risposi Bring me to him! Fu l’unico giornalista a cui diedi l’intervista dopo gli Oscar e la stessa cosa a Cannes. Ho fatto tutto con Vincenzo Mollica, anche la sua prima intervista 50 anni fa sugli spaghetti”.