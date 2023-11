Quando mancano tre mesi esatti al debutto della 74°edizione del Festival di Sanremo è tempo di annunci. Amadeus, come da tradizione, affida la prima notizia sulla kermesse all’amico Fiorello, oggi al debutto con la nuova stagione di “Viva Rai2!“. “Marco Mengoni essendo stato il vincitore della scorsa edizione di Sanremo sarà il super ospite della prima puntata”, esordisce Amadeus sul finale del programma: “Ma c’è molto di più: Marco Mengoni sarà il co-conduttore della prima puntata“.

L’artista di Ronciglione era tornato in Riviera dopo dieci anni con “Due vite“. Un primo posto, l’Eurovision e il trionfo nelle prime date europee del tour. L’annuncio è stato anticipato da uno sketch in cui il cantante e il direttore artistico hanno vestito i panni di due mimi in via Asiago, precedente location del “mattin show” di Fiorello. Con una macchina piena di fiori “targata” Sanremo hanno raggiunto il Foro Italico.

Nei Festival di Amadeus i vincitori hanno sempre partecipato alla prima puntata della successiva edizione, da Diodato ai Maneskin fino a Mahmood e Blanco. Per Mengoni non si tratterà di una semplice ospitata, ma di una vera e propria co-conduzione, questa l’importante novità. “Sanremo 2024” andrà in onda su Rai1 da martedì 6 a sabato 10 febbraio.