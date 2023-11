“Chi vi parla è autorizzato dal comitato di redazione, come sapete noi della Rai non possiamo andare sul Nove, soprattutto sui programmi condotti da Fabio Fazio. Per poter comunicare con voi abbiamo creato un Fiorello con l’Intelligenza Artificiale che ci tutela da eventuali azioni legali”. Inizia così lo spassoso intervento dello showman a Che tempo che fa (Nove) per omaggiare Vincenzo Mollica, ospite di Fabio Fazio.