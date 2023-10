Se il mondo del web si era diviso per il cane Toco, la creator Chiara Dell’Abate non è da meno, soprattutto per quel che riguarda i commenti. Viene soprannominata la “donna gatto” e no, non c’entra nulla il personaggio femminile che ha recitato in Batman. La ragazza romana, da quando le è stata fatta notare la naturale somiglianza con la razza felina, ha deciso di intraprendere questa lunga ed ardua modificazione corporea, cercando di diventare il più simile possibile ad un micio.

Il New York Post sostiene che la giovane abbia cominciato il “cambiamento” a 11 anni, con il primo piercing. In soli cinque anni i piercing sarebbero diventati 72, con ben 20 modifiche sul corpo, tra cui narici perforate ed una lingue biforcuta (postata nel suo video maggiormente visualizzato).

“È pazzesco vedere quanto il corpo umano possa cambiare e cosa si può effettivamente ottenere dalle modifiche del corpo”, ha dichiarato Dell’Abate, che si è fatta inoltre impiantare quattro corna, sei perle genitali, tatuaggi sui bulbi oculari. Le sono stati anche rimossi i capezzoli. “Per ottenere l’aspetto definitivo di un gatto, avrò bisogno di un lifting degli occhi o di una cantoplastica – un intervento chirurgico per produrre occhi più allungati e, naturalmente, a mandorla – rimodellamento dei denti e taglio del labbro superiore”, spiega.

Sebbene Chiara abbia già delle modifiche molto simili a quelle di un gatto, il processo completo di ‘metamorfosi’ richiederà ancora tempo, sacrifici, ma soprattutto sopportazione del dolore, anche se ciò non sembra frenarla o impensierirla: “Le procedure di qualsiasi tipo fanno molto male, ma il dolore è temporaneo e non è un grosso problema per me”, ha raccontato.