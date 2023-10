Sette clienti, un pasto a base di ostriche, aragoste e altre cose care, vini compresi. Poi la fuga a bordo di un Audi da 45 mila euro. “Fuga”, nel senso che se ne sono andati senza pagare. I fatti li racconta il Daily Mail e siamo ad Ashford, nel ristorante Stubbs. I proprietari del locale hanno fatto dei post sui social e hanno anche lanciato un appello ai ‘fuggitivi’: “Tornate a pagare, siamo in difficoltà senza la cifra dovuta”. Di quanto stiamo parlando? Di circa 560 euro. È stata anche avviata un’indagine grazie alle telecamere del ristorante ma al momento non ci sono aggiornamenti. La combriccola non è la prima che si rende protagonista di una fuga senza pagare il conto. Ricordiamo, per fare un esempio, il post dello scorso settembre del ristorante ‘Antica Macelleria Pucci’, a Terni. I commensali si sono allontanati senza saldare il conto da 130 euro. I titolari, però, nel denunciare l’accaduto hanno deciso di usare la via dell‘ironia: “‘Quelli del tavolo 17’ ci hanno tirato un bel pacco da 130€ e lasciato un selfie delle loro gesta. Confidiamo tuttavia in una recensione riparatrice a cinque stelle tipo ‘si mangia molto bene e non si spende niente’ o anche ‘rapporto qualità/prezzo eccellente’”.