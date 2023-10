Ci siamo quasi, rullo di tamburi e tra pochi mesi avrà inizio la quarta, attesissima, stagione di ‘Mare Fuori‘. La serie dei record, in anteprima alla Festa del cinema di Roma, ha trasmesso le prime due puntate di quella che si preannuncia essere una storia da vivere ancora tutt’un fiato. Alla presentazione era presente la spina dorsale del cast, che ha potuto ricevere il sostegno da parte di centinaia di fan, accorsi per omaggiare i propri idoli televisivi.

Tanti i colpi di scena annunciati nelle nuove puntate. Dopo dubbi e pronostici, finalmente si scoprirà chi tra Carmine, Don Salvatore e Rosa ha esploso il colpo di pistola con cui è terminata la terza stagione. A riscaldare l’atmosfera ci penserà invece il solito Edoardo Conte (Matteo Paolillo): in una scena si risveglia in ospedale grazie ad una trasfusione di sangue che gli ha salvato la vita. Merito di Teresa (Ludovica Coscione), il sogno proibito di Edoardo che, nonostante le nozze con Carmela (Giovanna Sannino), ama profondamente. Appena scoperte le gravi condizioni del ricoverato, Teresa non ci ha pensato un attimo a prestargli soccorso, anche se verrà scoperta da Carmela, che non la prende bene.

Una notte però, di nascosto da tutti, Teresa raggiunge in stanza di ospedale Edoardo, confessandogli di essere stata lei a donargli il sangue che ora scorre nelle sue vene. Dopo un attimo di tentennamento, la passione li travolge anche se, qualche giorno dopo, l’uomo farà sesso – sempre nella stessa stanza – con la moglie, che lo metterà nuovamente in guardia contro Don Salvatore.