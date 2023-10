“Sensazione Stupenda” è il secondo lavoro in studio della carriera solista di Tommaso Paradiso e contiene anche i singoli Viaggio Intorno Al Sole (disco d’Oro) e Amore Indiano (in collaborazione con i Baustelle), oltre alla title track e al singolo “Blu Ghiaccio Travolgente”. Il disco è stato interamente scritto da Tommaso Paradiso, che si è avvalso della collaborazione in studio dei musicisti che lo accompagnano in tour, al via dal 16 novembre da Roma. Il cantautore sarà ospite al talk “FQLIFE”, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, martedì 31 ottobre alle ore 15 sul sito de Il Fatto Quotidiano, ma anche su Facebook e YouTube di FqMagazine