Meloni lo molla in diretta mondiale e lui si infila in una Porsche e si mette a girellare per Roma. Sul settimanale Gente sono stati pubblicati alcuni scatti fotografici con protagonista il giornalista Andrea Giambruno. Le foto ritraggono l’oramai ex compagno della presidente del consiglio circa due ore dopo dal post di Instagram in cui la premier, Giorgia Meloni, ufficializza la fine della loro relazione dopo i fuorionda di Striscia la notizia. “Gilet striminzito, camicia slacciata sui polsi, pantaloni a sigaretta”, si legge su Gente per descrivere l’apparente disincanto vagamente latin lover con cui Giambruno affronta un momento delicato della propria vita che parrebbe difficile. Il settimanale ricorda che la Porsche Carrera su cui sale Giambruno vale 60mila euro e sottolinea come il giornalista Mediaset ora sospeso si sia recato in un palazzo del centro di Roma, lontano dall’abitazione che condivideva con figlia ed ex compagna, e li vi sia rimasto per mezz’ora. L’ultima tappa fotografica della Giambruno story era rimasta quella del barbiere: una sorta di sforbiciata al ciuffo perché “come glielo avevano tagliato in Mediaset non gli piaceva”, spiegò proprio l’autore del taglio.