“Stasera sarò ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul canale Nove per un’intervista su un tema per me abbastanza importante e su cose di cui francamente non ho mai parlato in pubblico“. Con queste parole Fedez ha ricordato ai suoi follower sui social che stasera sarà ospite della nuova puntata di “Che tempo che fa” in onda sul Nove. In una serie di Storie pubblicate su Instagram, il rapper ha quindi anticipato che l’intervista verterà su un argomento inedito: “Sono molto agitato – confida -. Ci tengo a fare una piccola premessa e a mettere le mani avanti. E’ possibile che durante l’intervista, quando parlerò di certe cose che mi sono successe, mi parta il balbettio. Se mi vedrete balbettare, non vi preoccupate: sto bene. Semplicemente, tornare su certe cose mi fa parlare a scatti”, conclude l’artista 34enne marito di Chiara Ferragni. Neanche a dirlo, subito si sono scatenati i commenti e le ipotesi circa il tema in questione: in molti ipotizzano che possa essere qualcosa legato alla convalescenza che sta affrontando dopo il ricovero d’urgenza di qualche settimana fa per un’emorragia interna, ma non resta che aspettare la diretta per scoprirlo.