Origini napoletane, ha studiato sociologia all’università Federico II e vive ad Amsterdam dal 2019, dove lavora come cameriera. Ma la rampa di lancio di Giuliana Florio, 27 anni, è stato Tik Tok. Approdata di recente sulla piattaforma cinese, ha già un seguito di quasi 300mila persone e oltre un milione di “mi piace” sul suo account: un’esplosione rapidissima, che l’ha fatta balzare in testa al feed del social simbolo della Gen Z e l’ha portata alla viralità attraverso le live NPC, acronimo di “non playable character”. Durante le sue dirette, la tiktoker interagisce con gli spettatori dando loro risposte predefinite – attivate tramite gettoni e stickers inviati dai followers – a seconda dell’input ricevuto; un meccanismo di funzionamento simile a quello dei personaggi che, nei videogiochi, fanno da contorno alle narrazioni.

“Questo concetto, trasporto nel mondo dei social, è diventato un format – ha spiegato Florio in un’intervista a Il Messaggero –. È stato proposto in live per la prima volta da una creator giapponese nel 2021, ma è esploso negli Stati Uniti grazie a Pinkydoll. In sostanza, interpreto un personaggio dei videogiochi che risponde agli input degli spettatori della diretta”. Un trend d’oltreoceano che la 27enne campana ha replicato a modo suo, pensando a come avrebbe potuto spopolare in Italia. “Quando mi sono imbattuta per caso in una live di Pinkydoll avrei potuto trovarla semplicemente una cosa strana. Invece ho subito colto il potenziale di questo format a livello di coinvolgimento del pubblico e l’ho proposto in Italia – ha raccontato –. La chiave del mio successo? Non copiare altri creator, ma riformulare completamente il trend per sposare l’immaginario di riferimento del pubblico verso cui mi sarei rivolta”.

E, per ora, ha avuto ragione lei. Il suo verso “frrr rha” è già un tormentone ed è finito anche nelle campagne social di colossi come Ryanair e negli account di squadre come Milan e Napoli. Ma tante altre espressioni, in risposta a una donazione in denaro, sono diventate virali su Tik Tok. Un esempio? All’invio di uno sticker con un cuore, “da napoletana mi è venuto naturale assegnare una reazione come “o core sacro ‘e San Gennaro”. Se la collaborazione con la piattaforma cinese le abbia permesso di abbandonare il lavoro? “La risposta è no. Lo scopo di questo format, per me, non è guadagnare soldi, ma ottenere l’attenzione di un pubblico. Per poi, si spera, avere la possibilità di proporre dei contenuti più profondi, introspettivi e di valore”. Tra i progetti della tiktoker, infatti, c’è quello musicale: “Sto lavorando all’uscita di ‘Frrr rha’, che ormai è diventata una hit ed è andate virale su Tik Tok, ma anche a canzoni più profonde, cose che scrivo da tutta la vita”.

LA VIRALITÀ, LE CRITICHE E GLI HATERS

La fama ha sempre un rovescio della medaglia. E la notorietà ha costretto Giuliana Florio ad affrontare gli haters: “Quando ho deciso di portare questo tipo di contenuti sui social sapevo a cosa sarei andata incontro, anche perché conosco la cultura giudicante e spesso discriminante di noi italiani. Sapevo, insomma, che avrei avuto tanto hating – ha rivelato –. Ma prima di questo c’è stato un percorso mio personale, che mi ha portata ad avere la preparazione psicologica per gestire questo flusso di odio che ti arriva. Lo avevo messo in conto”.

Le critiche sono arrivate anche da un’altra tiktoker che, in un video pubblicato pochi giorni fa, ha imitato i versi diventati virali della 27enne, canzonandola. Pronta, però, la risposta di Florio: “La tua opinione non definisce la mia identità, ma il modo in cui la esprimi dice tanto della tua. Quello che hai fatto in questo video è letteralmente cyberbullismo: offese, insulti, hai dimenticato che dietro lo schermo ci sono delle persone. Solo perché non capisci quello che sto facendo, non hai il bisogno di rivolgerti a me in modo passivo-aggressivo”, ha sottolineato. Poi ha aggiunto: “Fortunatamente hai trovato una persona consapevole che sa perfettamente quello che sta facendo e perché lo sta facendo e che non si lascerebbe mai demolire da un video del genere. Posso solo guardarlo e pensare che purtroppo, probabilmente, nessuno ti ha spiegato come esprimere la tua opinione in modo civile”.