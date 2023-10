Il trapper Gallagher, all’anagrafe Gabriele Magi, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua compagna. I fatti a lui contestati si sarebbero verificati negli ultimi due anni, dal 2021 al 2023, come fa sapere il Corriere della Sera che riporta le dichiarazioni dell’avvocato dell’artista, Gian Maria Nicotera.

L’indagine condotta dagli inquirenti ha gettato luce su una serie di abusi perpetuati da Magi nei confronti della sua compagna durante gli ultimi anni: il trapper avrebbe aggredito la donna per la prima volta nel 2021, quando lei ancora viveva con i suoi genitori. Poi, con il passare del tempo, la convivenza e la notizia della gravidanza della compagna, le aggressioni sarebbero diventate più frequenti e violente. Nel corso dell’estate del 2022, Magi avrebbe perfino sferrato un calcio alla compagna, causandole la rottura di una costola; mentre quando era incinta, la donna è stata spinta da Magi contro un termosifone in un momento di furia, sebbene fortunatamente non siano sorte gravi conseguenze per lei e il nascituro.

“Le accuse potrebbero subire delle revisioni, considerando attentamente la complessità del racconto”, sottolinea al Corriere l’avvocato Gian Maria Nicotera. “Devo ancora prendere visione dei documenti ufficiali dell’indagine. Tuttavia, credo che il quadro di questa vicenda possa essere ridimensionato. Alcuni episodi contestati avrebbero avuto luogo alla presenza dei genitori di Gabriele, i quali raccontano i fatti in maniera diversa. La prossima settimana, durante l’interrogatorio con il giudice per le indagini preliminari, ci aspettiamo che Gabriele fornirà spiegazioni che potrebbero far luce su alcuni dettagli”. Il legale ha quindi negato che gli episodi contestati avrebbero coinvolto la compagna quando era incinta: il principale motivo di preoccupazione di Magi, ha aggiunto Nicotera, riguarda proprio, poiché desidera mantenere un legame con il bambino.

Questa non è la prima volta che Gallagher finisce nel mirino della giustizia: nel 2019, è stato arrestato con l’accusa di aver rapinato alcuni fan che avevano cercato di scattare un selfie con lui. Nel 2020, poi, aveva subito un attacco da parte di una banda rivale che era entrata nel suo studio e lo aveva aggredito. Adesso si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico: in settimana è atteso l’interrogatorio di garanzia.