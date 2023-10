Non c’è pace per Nino Frassica. Dopo aver tolto la ricompensa da 5 mila euro per chi gli avesse riportato il suo amato gatto Hiro, ora il 72enne attore siciliano si trova costretto a raddoppiare la cifra pur di poter riabbracciare il micio. Sul proprio profilo Instagram ha infatti annunciato che lui e la moglie sono disposti ad aumentare l’importo, toccando quota 1o mila euro.

“Domani 28 Ottobre partiamo per Roma. Hiro è trattenuto in una casa di Piazza Campello a Spoleto. Abbiamo fatto di tutto per cercarlo, cani molecolari, farcelo ridare, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo”, è il messaggio social dell’attore. Il gatto di razza Birmania, smarritosi a Spoleto, in Umbria, non si trovava da un mese. Gli aiuti della polizia cinofila sembravano essere vani, ma poi le ricerche di Frassica e la moglie Barbara Exignotis sono giunte ad una svolta.

E’ proprio Barbara nei commenti a spiegare che sono riusciti ad individuare la posizione di Hiro ma che, nonostante questo, non riescono comunque a riabbracciare il loro gatto: “Le persone che lo hanno preso non ci fanno entrare. È un gatto per loro, non un bambino. Il nostro Hiro non è scappato, è questo il punto. Le abbiamo provate tutte e quando abbiamo scoperto che lo avevano questi due pazzi abbiamo provato di tutto. Comunque abbiamo prove a sufficienza”. E ancora: “Queste persone sono malate. Accumulatori di gatti belli. Sappiamo chi sono e siamo stati anche a casa loro una volta e ho trovato i peli di Hiro. Quasi tutti sanno e non parlano”.