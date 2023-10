“Zerbi sei una vergogna per la musica! Tutti lo sanno, ma tutti tacciono per paura“. Inizia così il post che Luca Jurman ha pubblicato su Facebook lo scorso 22 ottobre. L’ex maestro di Amici si è sfogato contro il programma, anzi in particolare modo contro alcuni insegnanti che attualmente lavorano nel programma di Maria De Filippi. Le sue parole sono state condivise anche da Valerio Scanu, che partecipò al talent di Canale 5 nel 2008, classificandosi secondo (vinse Alessandra Amoroso). “Condivido, sottoscrivo, firmo”, ha scritto Scanu ripubblicando il lungo post di Jurman. Cosa ha scritto precisamente il cantante, musicista e arrangiatore 56enne? “Appello urgente! A tutte le scuole di musica, canto e arte, a tutti i veri cantanti e artisti, a tutti i grandi direttore d’orchestra, produttori, manager e veri – sottolineo veri – discografici: fate qualcosa di forte! Smettetela di stare zitti e subire per paura di non lavorare più. Altrimenti sarete responsabili anche voi di tutto. Basta, smettetela di essere omertosi!”. Quindi Jurman ha continuato: “Mosso da un messaggio che mi dice che ad ‘Amici’ sono state espresse delle assurde motivazioni di rifiuto da parte di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli alla prova di canto senza l’aiuto di autotune, definendolo ‘uno strumento’ e anche una ‘cifra stilistica’. Mi vergogno per loro. Inconsapevoli o no di trasferire volontariamente la loro indubbia ignoranza ad un pubblico diviso tra chi vuole verità e chi non la conosce”.

Quindi, elencando le proprie motivazioni, Luca Jurman ha continuato l’affondo: “1) L’autotune non è uno strumento musicale ma un software nato nel 1997 per manipolare l’intonazione! 2) L’autotune viene anche usato a volte come effetto in alcuni generi musicali, ma sopra a voci che non hanno (in teoria) problemi di intonazione! 3. Il canto è musica, una melodia vocale, ovvero: successione di suoni con senso compiuto, con propria intonazione e ritmo, in forma chiusa (strofica) oppure in forma aperta (senza ripresa); nelle composizioni polifoniche, è la linea di canto che l’orecchio percepisce al di sopra dell’intreccio delle voci. Il canto inoltre è frutto di talento studio e conoscenza, ed è una abilità di pochi esseri umani, essendo una delle sette Belle Arti richiede una dote propria dell’artista. 4) Lo stile nell’arte ha a che fare con l’unicità e l’originalità dell’artista, intesa come unico artista ad avere quel particolare stile. Chi usa lo stile di un altro non solo non è personale ma dimostra di non avere doti adatte all’unicità dell’Arte”. In seguito una stoccata a Rkomi: “Tra l’altro, ho saputo che come ciliegina sulla torta, a giudicare questa sfida hanno chiamato come “giudice” Rkomi, noto per avere delle abilità di canto enormi e che senza autotune non riesce quasi a parlare, ma almeno lui è stato onesto, ed oltre ad ammetterlo ha detto che si allena a non usarlo per migliorare! Speriamo lo faccia!”.

Infine la conclusione, altrettanto dura: “Lorella Cuccarini ha tentato di ricordare che l’intonazione è la base su cui si forma il canto, e fare una prova senza correzioni di computer su ciò che dovrebbe essere naturale, sarebbe servita a capire e lavorare sui limiti. E fin qui tutto giusto, anche se è una ‘scuola’ che dovrebbe prendere allievi già avanzati e con un talento artistico e musicale già accertato. Mentre Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno invece definito la ‘sfida’ inaccettabile asserendo addirittura che l’intonazione è un concetto vecchio nel canto! Ahahahah devo dire che hanno una grande capacità di manipolare le menti deboli!! In pratica è come dire che ballare con il proprio corpo è antico, e sei invece moderno se la posto tuo balla un avatar! Poi non lamentatevi se tutto diventerà una mer*a, se tuta l’arte diventerà finzione, se tutta la bellezza della cultura e del talento di questo Paese che ci distingueva nel mondo.. sparirà! Riflettete. Ora voglio vedere se tutti i cantanti staranno ancora zitti in questo Paese di omertosi. Perché non ha detto alla Mannoia di usare l’autotune per interpretare? Cavolo ma riflettere sul serio!! E smettetela di farvi dare la mer*a al posto del cioccolato che vi spetta di diritto!!!”. Tutte parole ricondivise da Scanu, ex Amici, ma anche ex Festival di Sanremo, vincendo nel 2010 con “Per tutte le volte che..”. Come reagiranno Anna Pettinelli e Rudy Zerbi? Al momento pare che non sia arrivata alcuna replica pubblica.