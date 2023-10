Dove inizia il gossip e dove finisce il verosimile è difficile stabilirlo quando c’è di mezzo Giacomo Urtis. Dopo aver fatto discutere per settimane rivelando di essere a un passo dal matrimonio con Fabrizio Corona (che poi ha smentito tutto), ora fa parlare sui social per la presunta nuova storia d’amore. Da diversi giorni, infatti, il chirurgo dei vip posta video, stories e foto in compagnia di un nuovo ragazzo, il quale è già noto a chi bazzica sul social: si tratta di Giuseppe D’Anna, 19enne tiktoker napoletano, finito al centro dell’attenzione mediatica per via di un video da milioni di visualizzazioni (oltre 56 milioni in un solo giorno), in cui sembrava chiedesse la mano una signora di 76 anni. Ad innescare lo scandalo furono alcuni tabloid inglesi, che ironizzarono sulla proposta di matrimonio e la differenza d’età tra i due. “Ho pubblicato quel video per spiegare l’amore che provo per mia nonna. Noi viviamo insieme, lei è vedova e cerco di darle tutto l’affetto che non può darle più mio nonno, ovviamente come può fare un nipote”, spiegò D’Anna, travolto dalle polemiche.

Insomma, il ragazzo è abituato a stare al centro dell’attenzione, idem Urtis, che gioca spesso con le provocazioni e il gossip per attirare la scena. Non è dunque chiaro se i due siano davvero una coppia o se tra di loro ci sia solo una forte amicizia, visto che nei video giocano sul filo del dubbio. Un dubbio che ha innescato illazioni e critiche, soprattutto di chi pensa che la loro sia solo una mossa social per far crescere engagement e visualizzazioni.

Del resto, appena poche settimane fa Urtis prima aver urlato al mondo la sua delusione per essere stato “preso in giro” da Corona, poi pochi giorni dopo aveva postato una serie di foto con un nuovo uomo misterioso (di cui aveva mostrato solo le mani). E ora l’ultima novità: il presunto flirt con il tiktoker diciannovenne, per altro protagonista di una puntata de Il castello delle cerimonie, su Real Time, in cui festeggiava il suo diciottesimo compleanno. Boutade o verità? Presto lo scopriremo.