Un traffico illecito nel quale si vende carne di felino come fosse di maiale o di montone. La polizia cinese ha salvato circa mille gatti stipati dentro un camion e in viaggio verso un macello. Siamo a Zhangjiagang, nella provincia cinese orientale di Jiangsu e gli agenti sono riusciti a intervenire grazie alla segnalazione di alcuni animalisti. I piccoli felini sarebbero finiti a sud per essere serviti come spiedini o polpette. Ora si trovano in un rifugio. Il valore dei gatti per la macellazione era intorno ai 20 mila dollari.