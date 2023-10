Niente più ricompensa di 5 mila euro per chi dovesse ritrovare Hiro, il gatto di Nino Frassica e della sua famiglia scomparso da circa una settimana a Spoleto dove l’attore si trova per le riprese della nuova stagione di Don Matteo. E’ stato lo stesso attore siciliano a spiegare di aver preso questa decisione su consiglio degli operatori impiegati nella ricerca per alleviare un po’ di pressione attorno alla situazione: “Ringraziamo comunque tutte le persone che si sono adoperate per portarci Hiro a casa, ma in questo momento è necessaria un po’ di tranquillità. Hiro è molto spaventato, quindi con tutta la confusione si nasconde ancora di più. La taglia per il momento è sospesa in modo che si calmino le acque. Continuate comunque a segnalare se doveste vederlo. Non ce l’ha rubato nessuno visto che il cane molecolare ci ha condotto verso dei posti isolati”, ha spiegato il 72enne in un post su Instagram.

L’unità cinofila è da giorni impiegata nella ricerca del felino: droni e cani molecolari stanno battendo senza sosta il territorio Spoleto, luogo in cui l’attore si trova per le riprese di “Don Matteo” e dove il gatto ha fatto perdere le sue tracce. Decine di ragazzi, tra cui anche la nipote di Dario Fo, avevano deciso di mettersi all’opera per ritrovarlo, generando discussioni tra chi li accusava di farlo solo per soldi e chi, invece, difendeva le loro buone intenzioni. Intanto sul web sono tantissimi i messaggi di vicinanza all’attore e alla moglie Barbara Exignotis.