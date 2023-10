No, Jessica Biel non ha decisamente preso bene le dichiarazioni fatte da Britney Spears nella sua autobiografia. L’attrice, moglie di Justin Timberlake, non ha potuto fare a meno di intercettare le rivelazioni fatte dalla popstar nel suo libro “The Woman in Me” su un episodio avvenuto quando la cantante aveva 19 anni ed era fidanzata proprio con Timberlake: all’epoca, lei rimase incinta e lui la convinse ad abortire perché “non voleva diventare padre”. Non solo: nel libro svela anche che Justin l’aveva tradita con un’altra celebrità (di cui non rivela il nome) e, dopo tre anni di relazione, la lasciò nel 2002 con uno stringato sms, lasciando Britney “in lacrime e devastata”.

A rivelare le reazioni di Justin Timberlake e sua moglie Jessica Biel è stata una fonte vicina alla coppia che, a Us Weekly, ha fatto sapere i due non hanno accolto positivamente queste rivelazioni, come era prevedibile. “Per lei è difficile vedere Justin trollato sui social media e preso di mira dai fan di Britney. Pensa che il marito abbia imparato dai suoi errori e meriti di vivere in pace”, hanno.

Timberlake, da parte sua, sarebbe rimasto spiazzato: “Non si aspettava tanto spazio nel libro” e comunque “pensava che Britney avrebbe parlato in generale dei loro alti e bassi, senza mettere in piazza i loro panni sporchi. Il fatto che lei, decenni dopo la loro separazione, abbia scelto questa strada, lo ha profondamente deluso”. Un’altra fonte ha fornito a Us Weekly una versione completamente diversa: “Justin si rammarica di aver ferito Britney. Ma all’epoca era così giovane. Oggi pensa che la Spears abbia tutto il diritto di raccontare la sua storia. E vorrebbe contattarla per chiederle se può fare qualcosa per lei“. D’altronde i due ex dopo la rottura non si sono mai fatti la guerra. Tanto che Justin ha sostenuto la Spears – seppur a distanza – durante la sua battaglia in tribunale contro la tutela del padre con un post su Twitter passato alla storia: “Tutti dovremmo supportare Britney in questo momento – aveva scritto nel 2021 -. Indipendentemente dal nostro passato, buono o cattivo, quello che le sta succedendo non è giusto”.