Alisha Lehmann, calciatrice in forza all’Aston Villa, intervistata nel podcast DirTea Talk, ha rivelato di aver ricevuto una “proposta indecente” da parte di un famoso calciatore. Richiesta, come facile immaginare, a sfondo sessuale. “Ero a Miami, il mio posto preferito, e ho incontrato alcuni amici in un club. Ho ricevuto un messaggio sul cellulare, al quale non ho risposto, ma la stessa persona ha poi inviato un messaggio alla mia guardia del corpo”, ha raccontato.

“I messaggi provenivano da una persona molto conosciuta. Ci eravamo già incontrati per caso durante un evento – ha continuato l’attaccante della nazionale svizzera – Il messaggio diceva: ‘Pagherò ad Alisha 100mila franchi svizzeri per passare una notte con lei‘. Ma la mia risposta è stata: assolutamente no! E solo 100mila?”. La Lehmann ha aggiunto poi che la sua guardia del corpo ha ricevuto ulteriori messaggi, questa volta dall’agente dell’uomo in questione, che implorava la calciatrice di accettare l’offerta del suo cliente: “La cosa pazzesca è che ho ancora il suo messaggio sul telefono, è un po’ stupido. Se è di un calciatore? Non posso rivelare il suo nome. Ma è molto, molto conosciuto a livello internazionale“, ha concluso Alisha.

Chi è Alisha

E’ una calciatrice-influencer che negli anni si è contraddistinta per la sua abilità sportiva, esternando un’immagine di sé sempre impeccabile, come fosse un affronto ai pregiudizi che circondano, tristemente, il calcio femminile. Sia sui profili social che in campo, appare sempre truccata e la cosa è, suo malgrado, oggetto di commenti: “Molte persone vedono solo il lato social della mia vita e non in realtà come gioco a calcio. Di questo a volte sono delusa, perché lavoro duramente ogni giorno. Mi alleno tutti i giorni e voglio essere la migliore giocatrice possibile. La gente non sa davvero come gioco. Dico sempre ‘guardate una mia partita per favore’, poi sono sorpresi. Il messaggio che voglio dare alle persone è che puoi letteralmente essere come vuoi e continuare a giocare a calcio. Truccati o fai le cose che ti piacciono, fatti le unghie, le ciglia e continua a giocare a calcio. Non è un lato che devi scegliere”, aveva dichiarato in una precedente intervista.

Vanta recentemente di aver superato i follower del connazionale Federer – gigante nel mondo del tennis – e, come gli influencer più famosi, anche Lehmann può permettersi di chiedere cifre tutt’altro che banali per un post Instagram brandizzato. Secondo l’ultima ricerca di Nielsen basata su InfluenceScope, infatti, per un post sponsorizzato Alisha incasserebbe oltre 300mila dollari.