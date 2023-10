L’eco delle bombe è arrivata deflagrante anche a Hollywood e come spesso accade gli attori e le attrici scendono in campo. In alcuni casi lo hanno fatto anche fisicamente. Sono tante le star che hanno firmato una lettera aperta, pubblica dall’organizzazione Artists 4 Ceasefire, esortano il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a “chiedere un’immediata de-escalation e un cessate il fuoco a Gaza e in Israele prima che un’altra vita vada persa”. Da Cate Blanchett a Florence Pugh, da Jessica Chastain a Joaquin Phoenix, fino a Kristen Stewart, Michael Moore, Oscar Isaac e Susan Sarandon: tutti chiedano che il conflitto si fermi.

“Più di 5.000 persone sono state uccise nell’ultima settimana e mezzo, un numero che qualsiasi persona di coscienza sa essere catastrofico. Crediamo che ogni vita sia sacra, indipendentemente dalla fede o dall’etnia, e condanniamo l’uccisione di civili palestinesi e israeliani“, si legge nella lettera che reca una cinquantina di firme tra attori e musicisti, tra i quali figurano Andrew Garfield, Quinta Brunson, Ayo Edebiri, Hasan Minhaj, Dua Lipa, Sandra Oh, Jeremy Strong, Rachel Sennott e Ramy Youssef.

L’appello esorta gli Stati Uniti e tutti i leader mondiali “a onorare tutte le vite in Terra Santa e a chiedere e facilitare un cessate il fuoco senza indugio, la fine dei bombardamenti su Gaza e il rilascio sicuro degli ostaggi. Metà dei due milioni di abitanti di Gaza sono bambini e più di due terzi sono rifugiati e costretti a fuggire dalle loro case. Bisogna permettere agli aiuti umanitari di raggiungerli”. “Riteniamo che gli Stati Uniti possano svolgere un ruolo diplomatico fondamentale per porre fine alle sofferenze e ci uniamo alle voci del Congresso degli Stati Uniti, dell’Unicef, di Medici senza frontiere, del Comitato internazionale della Croce Rossa e di molti altri. Salvare vite umane è un imperativo morale”.