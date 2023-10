“Appayaya“. “Apayaye”. O, ancora “apayinye”. A chi in questi ultimi mesi non è capitato di trovarsi faccia a faccia con un bambino o un giovane adolescente e sentire questa parola? Spesso detto in risposta a un “Eh?” o a un “cosa?”, a loro volta pronunciati da genitori inconsapevoli in risposta a una domanda incomprensibile, il termine non ha un vero significato letterale ma negli ultimi mesi ha spopolato, sia diventando un trend Tiktok che nella quotidianità di migliaia di famiglie.

L’uso è semplice e, spoiler, non è niente di nuovo. Semplicemente il neo-slang sostituisce il vecchio “Ciupa” che suona tanto Millennial. Un esempio? Ecco la situazione tipo: “Ma che ne pensi di xhssihncjcjh?”. E l’altro: “Eh?”. “Apayaye”.

Il termine, comunque, circola da un po’. Tanto che già ad aprile scorso c’era chi cercava di spiegarne l’uso via social.