A guardarlo sembrerebbe quasi vero. I gesti e il labiale sono in sincro perfetto. Ma si tratta in realtà di un video fake, realizzato quasi alla perfezione con l’Intelligenza artificiale. Di cosa parliamo? Di un video diventato in poco tempo virale che riprenderebbe l’ipotetica reazione di Andrea Giambruno dopo la rottura con la premier. “Giorgia Meloni mi ha appena lasciato. Vi starete chiedendo se sono triste, e la risposta è che non lo sono per niente. E anzi, non posso esserlo”, dice nella clip il fake-Giambruno. Perché non può esserlo? Perché appunto non è reale.

Il video è stato realizzato da Elvis Tusha che, infatti, viene citato sia dallo stesso fake-Giambruno, sia alla fine del video quando l’autore compare per spiegare come ha fatto. L’intento di Tusha è in realtà lodevole: sensibilizzare e porre l’attenzione sui rischi connessi all’Intelligenza Artificiale. Cosa succederebbe se questo strumento fosse usato per fini poco nobili, come per esempio costruire un video della premier che dichiara guerra a qualcuno?

Il creator digitale non è nuovo a questo genere di video. Da tempo infatti sensibilizza mostrando anche video-tutorial di come realizzare effetti sempre più incredibili e vicinissimi alla realtà.

Video/Elvis Tusha