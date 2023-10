C’è chi è contrario alla chirurgia plastica, chi la accetta per piccoli interventi e chi proprio non può farne a meno. Sembrerebbe quest’ultimo il caso di Giacomo Urtis ed Eleonoire Ferruzzi. I due ex concorrenti del Grande Fratello avrebbero lanciato con dei video sui social una loro personalissima “associazione”. A riportarlo è Leggo.

“Io ed Elenoire stiamo fondendo un’associazione”. Avrebbe detto Urtis nel video, probabilmente una storia ormai cancellata, secondo quanto riportato dalla testata. “Sì, un’associazione contro le persone naturali”, risponderebbe nella clip Ferruzzi. L’iniziativa si dovrebbe chiamare “No Natural, only Fake”. Insomma, di fatto un’associazione pro chirurgia e contro chi sceglie invece di rimanere naturale. Tra i primi “divieti” dell’associazione, ci sarebbe il no alle labbra “a lametta”, cioè alle labbra sottili.