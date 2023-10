Volare all’estero per sottoporsi a interventi di chirurgia plastica sembra ormai diventato un must. Anche Gabriela Chieffo, ex concorrente di Temptation Island ha deciso di seguire le orme di altre influencer prima di lei. La concorrente del reality è volata in Turchia per sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica. Arrivata là, però, come spiegato dalla consulente Chiara Battola, il medico le ha fatto notare un difetto ulteriore che l’ha spinta a eseguire due interventi insieme.

Chieffo, che dopo il programma ha ricevuto una richiesta di matrimonio dal compagno Giuseppe Ferrara, aveva deciso di effettuare una mastoplastica additiva al seno. Una volta arrivata in Turchia, però, il medico ha notato una deviazione al naso, racconta Chiara Battola, e così ha deciso di effettuare anche una rinosettoplastica.

I risultati dell’operazione sono stati in parte mostrati sulle storie Instagram dalla stessa Battola, ma Gabriela, tramite un post su una sua storia, ha fatto sapere ai suoi follower che mostrerà presto i risultati.