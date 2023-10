Mirko Vucinic è stato condannato in primo grado a due anni di reclusione per evasione fiscale. L’ex calciatore di Lecce, Roma e Juventus avrebbe eluso il fisco per quasi 6 milioni di euro, cifra per quale il Tribunale di Lecce – che ha emesso la sentenza – ha disposto la confisca di beni per equivalente.

La Guardia di finanza nel corso dell’attività investigativa ha contestato all’ex calciatore montenegrino – la cui pena è stata sospesa – il mancato pagamento delle imposte sui redditi alti relative alle prestazioni sportive per gli anni dal 2014 al 2017.

In quel periodo l’attaccante giocava per Al Jazira Club degli Emirati Arabi Uniti, guadagnando circa 13,5 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, in quelle stagioni avrebbe dovuto versato le imposte sui redditi perché mantenne la sua residenza in Italia.

I giudici hanno anche disposto il risarcimento del danno non patrimoniale per l’agenzia dell’Entrate che si era costituita parte civile. La difesa di Vucinic ha già annunciato ricorso in appello.