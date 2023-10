Un futuro padre ha sfogato la propria rabbia e delusione su Reddit per il “complotto” ordito alle sue spalle dalla persona a lui più cara, ovvero sua moglie. Oggetto del contendere? Il nome del loro primo figlio.

“Eravamo al baby shower di nostro figlio – ha scritto l’uomo sul noto forum online ricostruendo l’accaduto – e ho detto a mia moglie che non avevo intenzione di litigare dopo aver scoperto il sesso del bambino. Immaginavo che i presenti ci avrebbero chiesto, una volta scoperto se si trattava di un maschietto o di una femminuccia, quale nome avevamo scelto. Ma lei, in accordo con me, mi ha detto di stare tranquillo e che avremmo risposto che non sapevamo ancora e che aspettavamo di scoprire il sesso per pensarci e scegliere”.

C’erano tutti i presupposti perché fosse un momento magico, ma si è trasformato in un incubo per il 25enne: “Al momento della scoperta del sesso (era un maschietto), la mamma di mia moglie mi ha dato un regalo. Si trattava di un bavaglino con ricamato ‘Mune’, nome ormai in disuso e antiquato, ma che pare fosse quello che lei e la mia compagna avevano scelto, a mia insaputa“, ha continuato il ragazzo.

Tutta la frustrazione viene esternata nella conclusione del racconto: “Mi aveva appena detto di stare tranquillo, ma già sapeva che sua mamma aveva scelto per noi”, ha commentato.

Sono moltissimi gli utenti che hanno espresso solidarietà al giovane, scagliandosi invece contro le due donne, accusate di aver tramato alle sue spalle: “Amico, quando l’hai sposata non ti sei accorto della suocera?”. E, ancora: “Due pazze, tramano alle spalle, occhio che alla prossima chi sa che ti fanno!”.