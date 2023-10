Su Reddit, si sa, le storie raccontate ogni giorno sono davvero tante. Alcune diventanto virali e molto commentate anche perché si tratta di fatti che possono capiatare a tutti, da un lato o dall’altro, ed è facile immedesimarsi considerato anche l’anonimato garantito dalla piattaforma. Così il racconto di una donna australiana su un graffio – o almeno così lo descrive lei e così pare nelle foto che ha postato – fatto sul pavimento della casa dove viveva in affitto.

In breve, quando lei ha deciso di lasciare l’appartamento a Sidney, il proprietario ha visionato le condizioni e le ha chiesto mille dollari perché, secondo lui, quel segno rendeva necessario cambiare tutto il pavimento.”Vi sembra normale che voglia farmi pagare mille dollari per quel graffio sul parquet? Vuole rifare tutto per quel segno quasi invisibile”. In molti hanno suggerito di farsi ridare indietro la caparra e di dire al proprietario di rivolgersi a un avvocato qualora fosse in disaccordo: “Quasi nessuno lo fa”. La donna invece, dopo trattativa, è arrivata a dargliene 500. Tra i tanti commenti, anche chi dà ragione al proprietario di casa: “Non può cambiare il solo pannello”. Lei è rimasta della sua idea: “Spero spenda bene quei soldi. Non sono andata in tribunale perché ho ascoltato il mio compagno, se fossi stata da sola lo avrei fatto”.