Le ospitate di Fabrizio Corona in Rai, a cominciare da Belve con Francesca Fagnani, passando per Domenica In con Mara Venier e arrivando ad Avanti Popolo con Nunzia De Girolamo, hanno fatto discutere per diversi motivi. Non ultima la questione cachet, anche perché lo stesso Corona a La Zanzara ha dichiarato: “Per le ospitate la Rai mi ha pagato più di 30 mila euro. È giusto che la Rai mi paghi per fare informazione. Farò un grandissimo risultato in share e parte del cachet lo devolverò in favore di una società che cura la ludopatia. È come Tangentopoli, non potevamo non sapere”. Il riferimento è al calcioscommesse e all’ospitata ad Avanti Popolo nella quale l’ex re dei paparazzi aveva assicurato di fare nuove rivelazioni (no, nessun 15% di share ma il 4,26%). Ebbene, sul cachet è intervenuto attraverso Twitter il giornalista inviato in Ucraina per La7 Cristiano Tinazzi: “È bello sapere che la Rai paga un cialtrone 40mila euro per farsi trattare a pesci in faccia quando poi i freelance come noi li paga 0 per chiamarli come ospiti in trasmissione dalle zone calde del mondo e che io quella cifra la guadagno passando circa 8 mesi in zona di guerra“. C’è poco da aggiungere, se non che in molti si sono (giustamente) schierati con le parole del giornalista.

È bello sapere che la Rai paga un cialtrone 40mila euro per farsi trattare a pesci in faccia quando poi i freelance come noi li paga 0 per chiamarli come ospiti in trasmissione dalle zone calde del mondo e che io quella cifra la guadagno passando circa 8 mesi in zona di guerra. — cristiano tinazzi (@tincazzi) October 18, 2023