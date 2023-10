Jolanda Renga ha esordito nella narrativa col romanzo “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia” e per “Chi” si è presentata la ghiotta occasione di fotografare baci e abbracci di famiglia nel corso della presentazione del libro. Ha positivamente colpito il feeling tra Ambra e Renga – mamma e papà della neo scrittrice – immortalati insieme in pubblico dopo un lungo periodo di assenza.

Il cantante e l’attrice sono stati legati dal 2003 al 2015 e hanno avuto due figli: Jolanda, 19 e Leonardo ha 17 anni. Come mostrano le foto di Chi, Francesco Renga si è reso protagonista di un intervento al microfono durante la presentazione della figlia. L’evento si è tenuto giovedì 28 settembre 2023 alle Red Libreria Feltrinelli, a Milano. Il romanzo di Jolanda – Qualcosa nel modo in cui sbadiglia – racconta di Giaele, una ragazza come tante alle prese con il pensiero e le preoccupazioni del “diventare grande”.

Ambra e Francesco Renga sono arrivati in Piazza Gae Aulenti e sono apparsi uniti, anche per rendere perfetto questo momento molto importante nella vita di Jolanda che, a modo suo, sta seguendo le orme della mamma. Ambra Angiolini ha esordito nel 2020 con Rizzoli e il romanzo “InFame” e chissà, magari le avrà dato qualche buon consiglio. Anche Francesco Renga ha scritto un libro, una biografia: “Come mi viene. Vite di ferro e di cartone“, uscito nel 2007 per Feltrinelli.

Su Instagram la 46enne le ha dedicato un post pieno d’affetto in cui condivide con i follower tutto l’orgoglio per la sua “bimba” che ha trovato la sua strada nel mondo.

Chi è Jolanda?

La ragazza si è fatta conoscere soprattutto per le sue prese di posizione e per l’ironia con cui risponde a critiche e provocazioni sui social. Giudizi che non si sono risparmiati con la notizia dell’uscita del suo primo romanzo (del tenore “sarà un buon lavoro ma essere ‘figli di’ aiuta a trovare un editore”) a cui la 19enne risponde con la pacatezza che la contraddistingue: “Non so se sia un buon lavoro il mio, ma aspetto che a dirmelo sia qualcuno che avrà almeno la voglia di provare a leggerlo. Le strade facili non portano mai tanto lontano e a me non piace prenderle”.

Del resto, la passione di Jolanda Renda per la letteratura non è una novità. Dopo aver dato prova del suo talento canoro esibendosi con papà Francesco sul palco, la 19enne ospite a Verissimo qualche tempo fa, ha spiegato che scrivere rappresenta la sua grande passione: «Mi piace da sempre, spero possa diventare il mio progetto di vita» ha detto a Silvia Toffanin. Detto fatto.