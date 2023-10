Con una spesa che si aggira tra i 50 e i 60 milioni, Bill Gates ha acquistato Villa San Giorgio a Portofino, meglio conosciuta come ‘Il Castello’. Questa affascinante residenza, situata sulla storica piazza del borgo e affacciata sul mare, è destinata a diventare la prossima perla degli hotel di lusso, o almeno, questo è l’obiettivo dell’imprenditore americano e co-fondatore di Microsoft, proprietario della catena di hotel di lusso “Four Seasons”. Ma la strada è tutta in salita.

Villa San Giorgio, un’imponente struttura di 1.200 metri quadrati, attualmente divisa in miniappartamenti di lusso, ha ospitato nomi illustri come Loro Piana e la famiglia Armani. Questa villa offre una vista spettacolare e un’esperienza di lusso senza pari. Dotata di un ascensore privato che conduce direttamente a una spiaggia privata, aggiunge un tocco di esclusività senza precedenti. Un tempo di proprietà della baronessa Jeannie Watt Mumm, conosciuta come ‘la signora del Castello di San Giorgio’, Villa San Giorgio è una testimonianza di grandezza e opulenza.

Tuttavia, l’acquisizione di Gates presenta due sfide significative. In primo luogo, dovrà affrontare la complessa questione dello sfratto dei residenti Vip che hanno goduto di questi miniappartamenti di lusso. In secondo luogo, e forse ancora più importante, l’ostacolo rappresentato dal piano regolatore di Portofino. Attualmente, il castello ha una destinazione d’uso residenziale e qualsiasi modifica richiede il consenso sia del Comune che dell’ente Parco di Portofino. Il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, ha sottolineato che le regole devono essere rispettate da tutti, indipendentemente dalla loro influenza: “Il piano regolatore è molto chiaro e lì ci può andare solamente una villa a uso residenziale – le sue parole -. Immagino che Bill Gates lo sappia. Siamo contenti che una persona così importante abbia dimostrato interesse per Portofino. Ma le regole sono regole e vanno rispettate da tutti”.

Portofino è da tempo una meta estiva per celebrità italiane e straniere, da Silvio Berlusconi a Pier Silvio, che hanno posseduto lussuose ville nella zona. Negli ultimi mesi, Portofino ha attirato investimenti da parte di prestigiosi marchi come Dolce & Gabbana, Jacquemus e Louis Vuitton. In particolare, il gruppo francese di Bernard Arnault ha fatto di Portofino la sua base italiana, acquisendo l’hotel Splendido (classificato 20° tra gli hotel a livello mondiale secondo Condè Nast Traveller), lo Splendido Mare, i bagni Fiore e la Langosteria di Paraggi. La bellezza senza tempo e l’attrattiva irresistibile di Portofino continuano a catturare l’attenzione di investitori da tutto il mondo.