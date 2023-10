La leggenda del tennis Nicola Pietrangeli è ricoverato per un malore. Come riporta il Corriere della Sera, si trova in osservazione al Policlinico Gemelli di Roma da ieri, giovedì 5 ottobre. Pietrangeli ha accusato giramenti di testa mentre si trovava a casa, ma si tratterebbe di un ricovero solamente precauzionale e dovrebbe essere dimesso già in giornata.

L’ex tennista ha compiuto 90 anni lo scorso 11 settembre. È stato celebrato al Coni e poi con una serata di gala alla Canottieri Roma. Un tributo per lui anche a Bologna durante il girone di Coppa Davis. Pietrangeli è il tennista più vincente della storia del tennis italiano: ha vinto 48 tornei tra i quali due Roland Garros nel 1959 e 1960. È stato il capitano non giocatore dell’Italia vincitrice della Coppa Davis nel 1976.

Nei giorni scorsi, parlando all’Adnkronos, aveva celebrato la vittoria di Jannik Sinner a Pechino che gli ha consentito di raggiungere la posizione numero 4 nella classifica mondiale: “Sinner lo avevo pronosticato da inizio anno che sarebbe arrivato tra i primi 4-5 del mondo e oggi mi ha dato ragione. Jannik è un predestinato, basta sentire la sua palla: tira più forte di tutti. Può salire ancora ma il salto di qualità lo farà vincendo uno Slam e per me ci riuscirà presto magari già il prossimo anno”. Poi Pietrangeli aveva rivendicato il suo primato: “Non si può parlare di record perché io arrivai al numero 3 del mondo, quando ancora non esisteva il computer dell’Atp ma le classifiche già le stilavano. Ad ogni modo mi auguro presto di commentare altre imprese di Sinner magari a novembre a Malaga in Coppa Davis“.