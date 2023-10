Francesco Totti e Ilary Blasi, dov’eramo rimasti? Solo ieri vi avevamo dato la notizia dell’incontro tra i due ex coniugi. In banca, dopo l’orario di chiusura, dovevano rivedersi per la “questione Rolex“. Ilary li avrebbe riconsegnati per tenerli in una cassaforte cointestata, in attesa che ne venga definita l’effettiva proprietà. E com’è andata a finire? Stando a quanto riportato dalla sezione romana del Corriere, la conduttrice televisiva avrebbe consegnato tre orologi, tra cui quello più costoso (6-700mila euro), ovvero il Daytona Rainbow.

L’incontro, che si sarebbe dovuto tenere oggi 6 ottobre, in realtà ha avuto luogo nella giornata di ieri, pare per un impedimento di uno dei due. Presenti anche il direttore della filiale e il responsabile delle cassette di sicurezza dell’istituto. Tra Francesco e Ilary il gelo più assoluto. Neanche una parola. Nulla. Con Blasi c’era anche l’avvocato Pompilia Rossi mentre l’ex capitano giallorosso era con il legale Antonio Conte e, come già anticipato, con un noto gioielliere romano, esperto di Rolex. Questo per avere la garanzia che i pezzi fossero autentici.

Il risultato? Erano tutti veri. L’esperto ha accertato che si trattava di Rolex veri, non di imitazioni. Pare, però, che la collezione fosse più ampia. Non si sa, dunque, che fine abbiano fatto gli altri. Come non si sa, ancora, di chi siano realmente. Lei non demorde, lui neanche. Con tutta probabilità la battaglia si farà ancora più dura. Per quanto riguarda la separazione, invece, la prossima udienza si terrà il 24 gennaio 2024. In quel momento verrà deciso innanzitutto quali prove ammettere (tra cui ci sarebbero dei messaggi compromettenti, relazioni di investigatori privati e fotografie) e soprattutto quanti e quali testimoni chiamare in aula. Seguiranno, dunque, aggiornamenti.