Dopo diversi rinvii, alla fine è arrivato “il grande giorno”. Domani, venerdì 6 ottobre 2023, Francesco Totti e Ilary Blasi si incontreranno in banca per i famosi Rolex. La conduttrice Mediaset, infatti, si è impegnata a riconsegnare i preziosi orologi che rimarranno in una cassetta di sicurezza cointestata. Lei con tutta probabilità – scrive il Corriere – sarà accompagnata dall’avvocato Alessandro Simeone e da un familiare. Lui, invece, dal legale Antonio Conte. Ma non finisce qui. Pare che l’ex capitano giallorosso abbia richiesto la presenza di un esperto che possa valutare se i Rolex riconsegnati siano autentici oppure delle imitazioni. E si faranno anche i conti sul numero di orologi: sono 7? 8? O addirittura di più? Quanti sono di lei e quanti di lui? Ancora su questo aspetto non è stata fatta chiarezza. Comunque si parlare di un valore che supera 1 milione di euro. La prossima udienza per la separazione, invece, è fissata per il 24 gennaio 2024. In quella data verrà deciso innanzitutto quali prove ammettere (tra cui ci sarebbero dei messaggi compromettenti, relazioni di investigatori privati e fotografie) e soprattutto quanti e quali testimoni chiamare in aula. Non resta, dunque, che attendere.

Totti e Noemi al teatro Brancaccio: Pio e Amedeo fanno una battuta su Ilary e loro reagiscono così

Lo spettacolo di Pio e Amedeo dal titolo “Felicissimo Show” ha fatto tappa anche a Roma, l’1 e il 2 ottobre scorso presso il Teatro Brancaccio. A vederli, c’era anche Francesco Totti in compagnia della fidanzata Noemi Bocchi. “Francesco! Francesco! Capitano!”, hanno gridato tra il pubblico. “Si dice Capiteno”, ha ironizzato Lino Banfi, seduto accanto a lui. Totti ha ricambiato l’affetto con un saluto e la serata è proseguita tranquillamente. Fin qui nulla di nuovo. Ad un certo punto – come ci si poteva aspettare – il duo comico si è avvicinato al Pupone e ha detto: “Sei sempre un bell’uomo. Sono contento che sei qui. Ma sei contento pure tu?”. Dove vorranno andare a parare? Ecco la frase sull’ex moglie: “No, da quando ti sei fatto cacciare (o hai cacciato, non si sente bene, ndr) da Ilary…”. E come hanno reagito Totti e Bocchi? Per lui un sorriso forzato mentre lei sembrava in forte imbarazzo. Si è sistemata sulla sedia e poi si è guardata un attimo intorno. La sala, invece, è sbottata a ridere. Come se non bastasse, Pio e Amedeo hanno parlato nuovamente di Ilary Blasi, ma questa volta facendo riferimento ai nuovi palinsesti Mediaset, nei quali attualmente lei non compare (“Io in autunno di solito non lavoro, vado in letargo”, aveva ironizzato lei con Valerio Staffelli, a Striscia la Notizia). Ad ogni modo i comici hanno detto: “Pier Silvio Berlusconi-Che Guevara che un giorno ha deciso di cacciare tutte quelle con la B: Belén, Blasi e Barbara D’Urso”, le parole dei comici riportate da Fanpage. Sconosciuta, in questo caso, la reazione del Pupone e della compagna.