Con la sua famiglia intratteneva quasi 2 milioni di persone. Adesso non c’è più. Addio a Mister Pella Pazzo, tiktoker napoletano morto nel pomeriggio di ieri 2 ottobre. Stando a quanto riportato da Fanpage, il creator 40enne – al secolo Lorenzo Della Femine – è deceduto presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Sia in ospedale che nel luogo dove viveva il tiktoker sono giunti anche i carabinieri, ma non si segnalano problemi di ordine pubblico. Un malore improvviso, dunque, anche se i fan del tiktoker erano preoccupati già da tempo. Sempre Fanpage, infatti, riporta che il tiktoker partenopeo di recente aveva spiegato di essere stato ricoverato, dopo aver accusato un malore causato dai tanti farmaci assunti nell’ultimo periodo: il tiktoker aveva da poco scoperto di soffrire di labirintite. Solo due giorni fa, Mister Pella Pazzo aveva detto su TikTok: “Ragazzi, siamo appena usciti (dall’ospedale, ndr) la risposta della tac con contrasto l’avremo domani“. Nei giorni scorsi, infatti, aveva pubblicato alcuni scatti dall’ospedale. Faceva l’occhiolino, era certo che l’avrebbe superata. E invece purtroppo non è andata così. In un altro filmato, sempre su TikTok, aveva invece spiegato di non sentirsi bene e di sudare molto: “Già si vede dalla faccia, se lo sentiva. Riposa in pace Mister Pella”, ha scritto un utente sotto al video. E ancora altri commenti che hanno notato questa espressione particolare: “Aveva un viso diverso, affaticato nel parlare“, “Questo video è straziante”. Lorenzo lascia la moglie e tre figli, tutti protagonisti spesso dei suoi video. A calcio, in casa a fare i giochi oppure a cena. I suoi bimbi erano la sua vita. Ma anche la moglie, con cui aveva un rapporto speciale: “Ho sbagliato nella vita, ma ragazzi.. come amo mia moglie! Lei è la vita mia. Sei la vita mia, tutto quello che fai, sei la vita mia. Quasi 24 anni e mi sembra ieri”, diceva nella clip.