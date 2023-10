La Rai guarda ancora al passato. Dopo il ritorno di Pino Insegno con il Mercante in Fiera, programma già noto ai telespettatori Mediaset, un altro volto già conosciuto dal pubblico televisivo sarà ospitato su una delle reti di Viale Mazzini. Parliamo di Flavio Briatore. L’imprenditore ha annunciato con un video su Instagram che tornerà con il programma The Apprentice e che la trasmissione andrà in onda a partire dalla primavera del 2024 su Rai2. “Dopo dieci anni ritorna The Apprentice, la trasmissione dove ‘sei fuori’. Io ero il boss e sarò ancora il boss”, ha fatto sapere tramite un video sui social.

Nel programma, in onda su Cielo nel 2012, aspiranti uomini d’affari dovevano superare una serie di prove manageriali per raggiungere l’obiettivo: avere la possibilità di lavorare per Briatore per almeno un anno con un ghiotto stipendio. Non è chiaro che chiave prenderà questa stagione ma Briatore nella breve clip di lancio ha fatto sapere che “andrà in onda nella primavera 2024 su Rai2”, invitando gli aspiranti partecipanti a mandare il proprio curriculum.