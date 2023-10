Chiara Ferragni rompe il silenzio social. L’influencer ha ringraziato i follower che stanno manifestando sostegno a lei e al marito Fedez: “Vi leggo e vi sono grata“, ha scritto Ferragni su X. Il rapper è ricoverato da giovedì scorso all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, a causa di due ulcere che gli avevano provocato un’emorragia interna: quando si è sentito male, l’imprenditrice digitale si trovava in a Parigi per la settimana della Moda e ha fatto subito rientro in Italia. Da allora è rimasta sempre al fianco del marito, dividendosi tra l’ospedale e i figli a casa. Dopo la notizia del ricovero di Fedez, Chiara si era chiusa nel riserbo e ha rotto il silenzio solo ora per ringraziare i fan che in tantissimi stanno mandando messaggi di affetto e sostegno a lei e al marito.

Oggi, quindi, è una settimana che Fedez si trova in ospedale: a quanto apprende l’Adnkronos Salute, l’artista ha trascorso mercoledì un’altra giornata tranquilla, sotto costante monitoraggio da parte del team di Chirurgia d’urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa. Nessun nuovo episodio di sanguinamento è stato rilevato dopo quello di domenica, subito bloccato grazie a un’endoscopia, senza necessità di ulteriori trasfusioni. Riserbo, per il momento, su quando l’artista potrà essere dimesso.