La Camera statunitense ha bocciato una proposta per rinviare la mozione di sfiducia contro lo speaker Kevin McCarthy. I voti contrari al rinvio sono stati 218 (tra cui 11 repubblicani), quelli a favore 208. La mozione, presentata dal deputato trumpiano Matt Gaetz, sarà quindi ora messa ai voti, anche se non è detto che tutti i repubblicani che hanno votato contro il rinvio votino anche per la destituzione dello speaker. Se dovessero prevalere i “si” sarebbe la prima volta nella storia degli Stati Uniti che in cui i membri della Camera destituiscono il loro presidente.

Il partito repubblicano di McCarthy controlla la Camera con una maggioranza risicata di 221 a212, e basterebbero anche solo cinque defezioni per mettere a rischio la sua posizione. I democratici considerano lo speaker inaffidabile dopo che ha rotto un accordo sul budget con il presidente Joe Biden e sono irritati dalla sua decisione di dare il via libera a un’indagine di impeachment del presidente. L’autore della mozione Gaetz e altri repubblicani di destra contestano a McCarthy di essersi affidato a voti democratici per l’accordo che ha permesso un parziale shutdown.