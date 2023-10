L’accordo che ha evitato lo shutdown negli Stati Uniti ha fatto saltare i fondi destinati all’Ucraina. Un compromesso necessario al Congresso per non mettere a rischio la stabilità interna e la politica estera di sostegno a Zelensky, che anche da Kiev sono convinti proseguirà senza indugi. Ma gli effetti della scelta politica sono tangibili per il Pentagono, che ha inviato una lettera ai leader del Parlamento americano per avvertire che sta esaurendo i fondi per sostituire le armi che gli Usa hanno inviato in Ucraina, sottolineando che è già stato costretto a rallentare il rifornimento di alcune truppe. La lettera, scrive Associated Press, sollecita il Congresso a ricostituire i finanziamenti per l’Ucraina, a seguito della decisione del Congresso che per evitare la paralisi delle attività amministrative (che includono, ad esempio, apertura di musei e monumenti, esecuzione dei processi civili e finanziamenti pubblici per piccole imprese e privati) ha approvato un disegno di legge di finanziamento a breve termine che ha interrotto tutta l’assistenza all’Ucraina nella guerra contro la Russia.

Il sottosegretario alla Difesa Michael McCord ha detto ai leader della Camera e del Senato che restano 1,6 miliardi di dollari dei 25,9 miliardi forniti dal Congresso per ricostituire le scorte militari statunitensi che affluiscono in Ucraina. Le armi includono milioni di colpi di artiglieria, razzi e missili fondamentali per la controffensiva dell’Ucraina volta a riconquistare il territorio conquistato dalla Russia durante la guerra. Inoltre, agli Stati Uniti restano circa 5,4 miliardi di dollari per fornire armi ed equipaggiamenti dalle proprie scorte. Gli Stati Uniti avrebbero già esaurito quei finanziamenti, se il Pentagono non si fosse reso conto all’inizio di quest’anno di aver sopravvalutato le attrezzature già inviate, liberando circa 6,2 miliardi di dollari. Alcuni di questi sono stati inviati negli ultimi mesi.

McCord ha affermato che gli Stati Uniti hanno completamente esaurito i finanziamenti a lungo termine per Kiev attraverso l’Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina, che fornisce denaro per siglare contratti relativi al rifornimento futuro di armi . “Siamo già stati costretti a rallentare il rifornimento delle nostre forze per proteggerci da un futuro incerto dei finanziamenti“, ha affermato McCord nella lettera. “Il mancato rifornimento tempestivo dei nostri servizi militari potrebbe danneggiare la preparazione delle nostre forze armate“. Il funzionario ha aggiunto che senza ulteriori finanziamenti ora, gli Stati Uniti dovranno ritardare o ridurre le armi di difesa aerea, le munizioni, i droni e le attrezzature di demolizione e sfondamento che sono “critici e urgenti ora che la Russia si prepara a condurre un’offensiva invernale”.

Biden: “Non possiamo permetterci uno stop” – A confermare il sostegno all’Ucraina dopo il provvedimento sullo shutdown è stato lo stesso presidente Joe Biden, rispondendo così anche alle divisioni della politica e dell’opinione pubblica che si fanno progressivamente sempre più consistenti. “Non possiamo in nessun caso permettere che venga interrotto il sostegno americano all’Ucraina. Sono in gioco troppe vite, troppi bambini e troppe persone“, ha detto ad una riunione del governo alla Casa Bianca. “Mi aspetto totalmente che lo speaker della Camera e la maggioranza dei repubblicani al Congresso mantengano il loro impegno per garantire il passaggio del sostegno necessario per aiutare l’Ucraina a difendersi dall’aggressione e dalla brutalità russa”, ha aggiunto, ricordando che gli Usa sono “la nazione indispensabile nel mondo”. E alla Casa Bianca preme rassicurare gli alleati rispetto al sostegno a Kiev, tanto che Biden intende chiamarli personalmente. Nel frattempo il deputato repubblicano di estrema destra Matt Gaetz ha presentato una mozione per rimuovere Kevin McCarthy dalla carica di speaker: il deputato della Florida in un precedente discorso alla Camera, aveva chiesto a McCarthy di rivelare i dettagli di un presunto accordo che il relatore avrebbe stretto con la Casa Bianca per contribuire a finanziare la guerra in Ucraina nell’ambito dei negoziati per rifinanziare le attività del governo federale.